В МИД РФ назвали угрозой для России силы НАТО в Прибалтике

Замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что продолжающееся развертывание сил НАТО у российских границ в Прибалтике представляет для России угрозу, передает Газета.ру со ссылкой на РИА ”Новости”.

Российский дипломат отметил, что ”впервые после Второй мировой войны мы видим немецких военных у наших границ”.

”Скажем, в январе этого года в Польшу была переброшена бронетанковая бригада — 3,5 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц военной техники. Это что, детские игрушки? В Европу перебрасываются боевые вертолеты. До конца марта в Германии ожидается развертывание 50 ударных вертолетов BlackHawk, 10 транспортных вертолетов Chinook, почти 2 тыс. военнослужащих. То есть американская авиационная бригада впервые после окончания ”холодной войны” появится в Европе. Так что ситуация отнюдь не благостная”, — пояснил Мешков.

Он подчеркнул, что ”это развертывание, естественно, является для нас угрозой”.