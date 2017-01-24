В МИД Польши в 2008 году подписали документ о переходе к ”пророссийской” политике. Об этом заявил глава ведомства Витольд Ващиковский. По его словам, таким образом авторы бумаги хотели ”повысить свою репутацию на Западе”.

Глава МИД Польши ​Витольд Ващиковский рассказал о документе 2008 года, в котором говорится о переходе ​страны к ”пророссийскому” политическому курсу.​ Об этом со ссылкой на официальные бумаги сообщает PAP (pdf.).

Как отмечает агентство, подписание соответствующего документа, по мнению Ващиковского, ”было отказом польского правительства от проукраинской политики Дональда Туска и переходом к пророссийской политике”.

В рассекреченном документе, по информации PAP, в частности, говорится о ”возможности расширения России в политическом и экономическом смыслах, не говоря уже о военной сфере — [российские] военные весьма ограничены, они сталкиваются с серьезными препятствиями в таких странах СНГ, как Украина или Грузия”, приводит агентство текст официальной бумаги.

Доклад, по информации PAP, датирован 4 марта 2008 года. Он называется ”Тезисы о политике республики по отношению к России и Украине”. Под документом стоит подпись главы департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича.

”Примечание — документ был рассекречен в октябре 2015 года”, — говорится в докладе. До этого момента доступ к материалу, по данным издания, имели только четыре человека, в том числе занимавший тогда пост министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как рассказал агентству Ващиковский, у авторов документа ”не было никаких иллюзий относительно успеха” подобного политического курса, однако они, по мнению главы польского ведомства, ”признавали, что пророссийская позиция [Польши] будет неким инструментом, трюком против Запада”. ”Таким образом они хотели повысить свою репутацию на Западе”, — пояснил министр.

”Обоснованно можно предположить, что в настоящий момент Россия стремится восстановить статус великой державы, <…> связанный с воспроизведением ее влияния в странах бывшего Советского Союза”, — также говорится в документе.

Однако, как пишет PAP, из анализа данного тезиса ”вовсе не следует, что Россия выступает за свои прошлые имперские воплощения”. Причиной подобных стремлений России польские политики сочли ”русское общество”, которое, по их мнению, власти пытались таким образом ”ввести в состояние ”мессианской мобилизации” и мотивировали на совершение больших исторических достижений”.

Этот тезис, как подчеркивается в докладе, ”подтверждает, что ”политическая система в России, хотя и не лишена авторитарных черт, далека от убеждения об эффективности бюрократических, полицейских и военных процедур предыдущего советского / российского авторитаризма”.

Отношения же Польши и Украины описываются в документе как ”создающие впечатление, что Варшава и Киев поддались тактике их элит”. Страны, как уточняется в докладе, ”стремятся к похвале и обещаниям в контексте их связи с Западом, который обещает (хотя не обязательно выполнит обещание) рассмотреть их в качестве одних из самых влиятельных государств в борьбе за власть”.