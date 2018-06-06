В МИД Нидерландов заявили, что пока "убедительных доказательств" вины Украины в катастрофе MH17 нет

Правительство Нидерландов в настоящее время не видит оснований для привлечения Украины к ответственности за крушение в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом за незакрытие воздушного пространства. Об этом говорится в письменном ответе главы МИД Стефа Блока депутатам нижней палаты голландского парламента, сообщает местный сайт NOS.nl.
В ответе министра говорится, что, согласно данным расследования, "нет юридически убедительных доказательств" того, что Украина сделала слишком мало, чтобы предотвратить катастрофу самолета над своей территорией. Блох добавил, что дополнительное исследование этого вопроса в правительстве сейчас не считают необходимым.
При этом Блок не исключил, что Украина может позже понести какую-то ответственность за незакрытие неба во время военных действий на своей территории: со временем "определенная информация из уголовного расследования может оказаться актуальной", говорится в его письме. Но пока Нидерланды не видят оснований для этого.