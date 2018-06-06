В МИД Нидерландов заявили, что пока "убедительных доказательств" вины Украины в катастрофе MH17 нет

Как сообщалось на прошлой неделе, правительство Нидерландов допустило, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малайзийского Boeing. "Я ничего не исключаю", — заявил тогда Блок в ходе обсуждения, когда встал вопрос о возможности возложить ответственность за авиакатастрофу на Киев. В то же время глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Напомним, 24 мая международная следственная группа JIT, куда входят десятки специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила новый доклад по промежуточным итогам своего расследования, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс системы "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцированной под Курском.

После публикации доклада JIT правительства Нидерландов и Австралии возложили ответственность за катастрофу на Россию, а власти Малайзии заявили, что окончательных доказательств вины России в катастрофе MH17 пока нет. Власти России также считают, что обвинения западных коллег поспешны.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Из них большинство (196 человек) — граждане Нидерландов, 44 — граждане Малайзии, 27 — Австралии.

Ранее в мае родственники жертв катастрофы Boeing опубликовали открытое письмо в преддверии ЧМ-2018, призвав не забывать, что чемпионат проходит в стране, руководство которой они считают виновным в гибели своих близких.