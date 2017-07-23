В МИД ФРГ не исключают ухудшения отношений с РФ из-за турбин Siemens в Крыму

Немецкое оборудование поставлено в Крым, несмотря на обещание президента РФ Путина занимавшему пост министра экономики Габриэлю, сообщил представитель МИД ФРГ газете Bild.

Скандал с поставками газовых турбин Siemens в Крым осложняет отношения между Берлином и Москвой. Оборудование было поставлено в Крым, несмотря на санкции ЕС и обещание президента РФ Владимира Путина занимавшему тогда пост министра экономики и нынешнему министру иностранных дел Зигмару Габриэлю, сообщает в воскресенье, 22 июля, газета Bild am Sonntag.

"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям об этих гарантиях и указало на то, что такое серьезное нарушение санкционного режима в очередной раз нанесет вред германо-российским отношениям", — заявил в воскресенье изданию представитель министерства иностранных дел ФРГ. По его словам, правительство Германии в прошлом многократно предупреждало Москву об опасности нарушения режима санкций и действиях российских компаний в нарушение существующих договоров.

5 июля стало известно о поставке двух газовых турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины Siemens. Российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани.

В заявлении, распространенном 21 июля, руководство Siemens утверждает, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на этот регион. В заявлении также говорится, что Siemens продолжит судебное преследование должностных лиц "Технопромэкспорта", ответственных за незаконное перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Siemens принял решение разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями о поставках оборудования для электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Помимо этого, Siemens продаст миноритарную долю в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями. Кроме того, немецкий концерн решил прекратить поставки оборудования для электростанций российским компаниям, контролируемым государством.