В метро Санкт-Петербурга произошел теракт: есть погибшие и пострадавшие

В метро Петербурга на синей ветке произошел теракт. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" около 14:30 взорвалось самодельное взрывное устройство. Есть информация, что было заложено две самодельных бомбы, более того, на станции "Площадь Восстания" найдено взрывное устройство, которое не сработало.

Взрыв осуществил не террорист-смертник, взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне. В течение часа все станции метро были закрыты, а через два часа Генпрокуратура официально признала случившееся терактом.

Официально известно, что 10 человек погибли и 50 пострадали. Среди раненых есть дети. Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Петербурге и выслушавший доклад о случившемся, первым из официальных лиц подтвердил гибель "нескольких" человек.

Сразу после взрыва, прогремевшего около 14:30, были закрыты три станции — "Садовая", "Площадь восстания" и "Технологический университет". Затем число закрытых станций увеличилось до десяти, потом закрылись все станции петербургской подземки.

В НАК опровергли информацию о двух взрывах и предупредили СМИ

Очевидцы в соцсетях сообщили о двух взрывах на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". Источник "Интерфакса" рассказал, что сработавшие в петербургском метро взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности. РИА "Новости", цитируя свой источник в полиции, также сообщило, что было два маломощных взрывных устройства, которые взорвались в разных вагонах на разных станциях петербургского метро.

Однако в петербургском метрополитене подтвердили только один взрыв. В вагоне произошел взрыв неустановленного предмета, сообщило со ссылкой на источник в метрополитене РИА "Новости".

Источник Reuters в экстренных службах также сообщил, что взрыв был лишь один. "Интерфаксу" источник в экстренных службах подтвердил информацию о единственном взрыве. Он произошел на перегоне от "Сенной площади" к "Технологическому институту" в третьем вагоне.

Позже НАК попросил СМИ не распространять неофициальную информацию о взрыве. "Хотелось бы предупредить все СМИ — ни в коем случае не распространять домыслы и предположения. Это вносит нервозность для граждан. Я слышал сообщения, что это не один взрыв, их было несколько, но таких данных у нас нет", — заявил руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в эфире телеканала "Россия-24".

Сообщается о десяти погибших и 50 раненых, данные уточняются

Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в результате взрыва в вагоне метро на станции "Сенная площадь", по предварительным данным, погибли 10 человек, есть раненые.

"Предварительно 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, преимущественно осколочного характера", — подтвердил источник "Интерфакса". Источник РИА "Новости" сообщил о 30 раненых, ТАСС сообщает о 50 пострадавших при взрыве.

Информацию о 10 погибших подтвердил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК). Точное число пострадавших уточняется. Власти города сообщили о 25 госпитализированных, в том числе одним ребенке.

Пресс-служба подземки сообщила, что со станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" была произведена эвакуация пассажиров. Часть пострадавших пришлось извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники, уточнили "Интерфаксу" неофициально.

"Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва", — сказал источник "Интерфакса".

Пассажирка сообщила о "парне", который оставил в вагоне портфель

Характер повреждений в вагоне свидетельствует о том, что самодельное взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился с "Сенной площади" к "Технологическому институту", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.

Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказалась на месте взрыва на одной из станций метро и отправила ему фотографию и сообщение с текстом: "На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон".

Другая свидетельница происшествия Мария Боборова рассказала тому же агентству, что почувствовала ударную волну, когда спускалась по эскалатору на "Сенную". "Вдруг глухой хлопок: ударная волна прошла, волосы назад откинуло, все переглянулись. Спустилась на станцию и в ее конце было видно сильное задымление, но на тот момент — в 14:45 — движение было, никаких тел и никакой паники", — сказала Боборова.

"Фонтанка" и "Росбалт" сообщили, что после взрывов произошло сильное задымление станций. Его можно видеть также на размещенных в Сети видео.

Ветеран "Альфы" и подсчитал, что мощность взрыва превысила 100 грамм тротила

Мощность взрыва, судя по фото с мест ЧП, превысила 100 грамм в тротиловом эквиваленте, заявил президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, это "довольно-таки хорошо спланированный акт".

В качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид, считает эксперт. По его мнению, речь идет о теракте. "То, что мы с вами наблюдаем, и то, что уже обсуждается, тот взрыв, который произошел в метро, я не думаю, что это какие-то технические неполадки или какие-то газовые баллоны", — заявил он.

Председатель высшего совета "Единой России", полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что взрыв в метро Санкт-Петербурга — демонстративная и заранее спланированная акция.

"Мы будем ждать выводов уполномоченных органов. Однако взрывы в метро Санкт-Петербурга с высочайшей вероятностью являются предумышленным демонстративным, заранее готовившимся актом", — цитирует Грызлова "Интерфакс".

О взрыве доложили Путину, только что выступившему на форуме "Правда и справедливость"

В понедельник в Санкт-Петербург прибыл президент РФ Владимир Путин для участия в медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". Взрыв прогремел примерно за 15 минут до окончания выступления президента.

Об инциденте было доложено Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что президент работает в Стрельне.

Прокуратура Санкт-Петербурга и петербургское управление Следственного комитета начали проверку, сообщает РИА "Новости". В СКР уточнили, что уголовное дело по факту взрыва в метро принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о взрыве в метрополитене. По его поручению профильные ведомства приступили к работе по оперативному плану на случай чрезвычайных происшествий, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования родственникам погибших. "Выражаю глубокую скорбь в связи трагическим происшествием в петербургском метро. Мои искренние соболезнования родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказано на русскоязычной странице премьера в Facebook.

Первое видео с места взрыва. pic.twitter.com/h9OLqqVXw4— Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 3, 2017

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