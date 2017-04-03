В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: есть жертвы

На станции "Сенная площадь" санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы, однако их число пока неизвестно.

На фото с места инцидента виден искореженный вагон и лежащие на платформе люди. В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили факт взрыва в вагоне метро, уточнив, что, по предварительным данным, взорвался "неустановленный предмет".

Источник агентства Интерфакс утверждает, что этим предметом могло быть самодельное взрывное устройство. Собеседник агентства не исключил, что оно было начинено поражающими элементами.

Официальной информации о жертвах и пострадавших нет. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает о 10 погибших в результате взрыва, агентство РИА Новости также со ссылкой на источники сообщает о таком же количестве пострадавших.

По некоторым данным, еще один взрыв произошел на соседней станции "Технологический институт", однако официально эта информация не подтверждена. На данный момент для входа и выхода пассажиров уже закрыты семь станций петербургского метрополитена.

О случившемся уже доложено президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На место происшествия выехали следователи и сотрудники прокуратуры.

Первое видео с места взрыва. pic.twitter.com/h9OLqqVXw4 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 3, 2017





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