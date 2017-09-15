В метро Лондона произошел взрыв

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировал пакет в поезде, который двигался по линии Дистрикт.

По данным репортера издания, взрыв произошел в час пик, когда на станции находилось много людей (по его данным, более 100 человек). Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. После ЧП все пассажиры покинули станцию. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей панике некоторые получили травмы.

На место происшествия стягиваются спасательные службы и полиция. Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. Движение поездов на линии временно прекращено.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk — Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017





Транспортные власти сообщают, что ведется расследование происшествия. В связи с этим остановлено движение между станциями Wimbledon и Edgware Road, а также между Hammersmith и Barking. Пассажирам предлагают пользоваться другими видами транспорта, включая автобусы.

Пресс-секретарь Лондонской пожарной бригады сообщил, что сигнал о происшествии в поезде поступил в службу в 8:21 утра. Аналогичные данные предоставили в скорой помощи.

В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.