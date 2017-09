В метро Лондона произошел взрыв

По данным репортера издания, взрыв произошел в час пик, когда на станции находилось много людей (по его данным, более 100 человек). Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. После ЧП все пассажиры покинули станцию. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей панике некоторые получили травмы.

На место происшествия стягиваются спасательные службы и полиция. Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. Движение поездов на линии временно прекращено.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk