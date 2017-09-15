В метро Лондона произошел взрыв

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировал пакет в поезде, который двигался по линии Дистрикт.

Был ли это теракт, пока неизвестно. По словам очевидцев, полицейские попросили их покинуть место происшествия "как можно быстрее". Полиция Лондона и Транспортная служба призывают горожан держаться подальше от данного района. Между тем фото бомбы уже появилось в Сети.

По данным репортера издания, взрыв произошел в час пик, когда на станции находилось много людей (по его данным, более 100 человек). Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. Телеканал Sky News опубликовал кадры эвакуации пассажиров из поезда. После известия о ЧП все пассажиры покинули станцию, передает Sun. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей паники некоторые получили травмы.

На место происшествия стягиваются спасательные службы и полиция. Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. Движение поездов на линии временно прекращено.

Транспортные власти сообщают, что ведется расследование происшествия. В связи с этим остановлено движение между станциями Wimbledon и Edgware Road, а также между Hammersmith и Barking. Пассажирам предлагают пользоваться другими видами транспорта, включая автобусы.

Пресс-секретарь Лондонской пожарной бригады сообщил, что сигнал о происшествии в поезде поступил в службу в 8:21 утра. Аналогичные данные предоставили в скорой помощи.

По данным пожарных, в настоящее время на месте ЧП находятся шесть пожарных машин и около 50 огнеборцев. Первая карета скорой помощи прибыла на станцию уже через пять минут после сообщения о взрыве. В настоящее время специалисты пытаются оценить тяжесть травм, полученных пострадавшими. Они также советуют другим гражданам "избегать" посещения этого района.

В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.