В мэрию Москвы подали заявку на марш памяти Бориса Немцова. Его хотят провести 24 февраля

Организаторами выступили движение ”Солидарность”, ”Парнас”, ”Яблоко”, ФБК, правозащитный центр ”Мемориал”, а также Партия перемен, партия 5 декабря и Либертарианская партия.

Марш предполагается начать в 14:00 на Страстном бульваре. Как и в прошлом году, участники пройдут по бульварам до Тургеневской площади и свернут на проспект Сахарова. Сбор пройдет в 13:00; предполагаемое число участников — до 30 тысяч человек.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. За убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни; заказчик преступления следствием установлен не был.