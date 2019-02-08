В мэрию Москвы подали заявку на марш памяти Бориса Немцова. Его хотят провести 24 февраля(41)
В мэрию Москвы 8 февраля направили уведомление о проведении в воскресенье 24 февраля марша памяти Бориса Немцова, передает Медуза.
В мэрию Москвы 8 февраля направили уведомление о проведении в воскресенье 24 февраля марша памяти Бориса Немцова, передает Медуза.
Организаторами выступили движение ”Солидарность”, ”Парнас”, ”Яблоко”, ФБК, правозащитный центр ”Мемориал”, а также Партия перемен, партия 5 декабря и Либертарианская партия.
Марш предполагается начать в 14:00 на Страстном бульваре. Как и в прошлом году, участники пройдут по бульварам до Тургеневской площади и свернут на проспект Сахарова. Сбор пройдет в 13:00; предполагаемое число участников — до 30 тысяч человек.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. За убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни; заказчик преступления следствием установлен не был.
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