В Мельбурне поставили светофоры с женскими силуэтами, которые назвали ”худшим проявлением феминизма”

Власти Мельбурна одобрили установку светофоров с женскими силуэтами вместо мужских. Идея исходила от некоммерческой организации The Committee for Melbourne, представляющей интересы более 120 местных компаний и учреждений, пишет Meduza.

Руководитель организации Мартин Леттс рассказала, что существующие светофоры с силуэтами мужчин дискриминируют женщин. ”Идея в том, чтобы установить светофоры с женскими образами вместе с мужскими — это поможет уменьшить несознательный перекос”, — заявила она.

All Victorian pedestrian crossings could eventually have an equal number of female and male walking signals https://t.co/oJq9y6u8Te pic.twitter.com/yupSMhw8yI — Herald Sun (@theheraldsun) March 6, 2017





Замена шести светофоров стоит 8,4 тысячи долларов, отмечает австралийская ABC. В Мельбурне поставили на одном из перекрестков сразу десять, но деньги налогоплательщиков на них не потратили — были использованы частные средства.

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Тем не менее, в соцсетях многие раскритиковали идею установки ”женских” светофоров. Пользователи, в частности, считали, что силуэт на классических светофорах вполне мог считываться и как женщина с короткими волосами, одетая в брюки. И видели в замене ”неправильное” проявление феминизма:

”Лучшей рекламой равноправия было бы оставить светофоры такими же и сказать: „Смотрите, не имеет значения, что женщина решит надеть!””

”Женские светофоры в Мельбурне? Мы наконец-то достигли вершины политкорректности”

”Кто решил изобразить женщин на мельбурнских светофорах в КОРОТКИХ ЮБКАХ? Это же сексизм?”

”Стандартный символ может означать женщину в штанах, не так ли? С короткими волосами или „хвостиком”. Почему женщину должно обозначать платье?”

”Худшее проявление феминизма”

Раскритиковал новые светофоры и мэр Мельбурна Роберт Дойл. Он сказал: ”Я делаю все возможное ради гендерного равноправия, но это-то? Боюсь, такой ход, да еще и дорогостоящий, вызовет насмешки”.

Мельбурн не первый город, в котором появились ”женские” светофоры. В 2016 году в Ричмонде, пригороде Мельбурна, поставили светофор с силуэтом Мэри Роджерс, первой женщины, ставшей членом местного совета.