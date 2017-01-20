Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском Мельбурне, сообщает в пятницу The Guardian. Среди раненых — четверо детей.

Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском Мельбурне, сообщает в пятницу The Guardian. Среди раненых — четверо детей.

More than 10 police cars in the area. #bourkestreet corner #elizabethstreet closed to traffic. pic.twitter.com/etTln2A1kp— Tin Imp (@kayvee_imp) January 20, 2017

Водитель арестован, его мотивы выясняют. Тем не менее, полиция просит местных жителей и туристов по возможности обходить место происшествия.

В телерепортажах с места события показана сильно помятая красная легковая автомашина с открытыми передними дверьми и разбитым лобовым стеклом. Район происшествия оцеплен вооруженными полицейскими.

Представитель местной полиции сообщил журналистам, что, по предварительным данным, наезд действительно был совершен умышленно, но это не является актом терроризма. "Могу подтвердить, что (это происшествие — ИФ) связано с ранее имевшим место нападением с ножом на юге города. Нападавший находится в полиции. Никаких новых угроз в настоящий момент нет", — сказал полицейский.

Наблюдатели в связи с инцидентном вспомнили о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автомашин. Они обращают внимание, что в Мельбурне сейчас проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехали многочисленные иностранные туристы. Полиция сообщила, что инцидент на проведение турнира не повлиял, он продолжается в нормальном режиме.

