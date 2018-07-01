01.07.2018, 18:50

В Мексике стартовали всеобщие выборы

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Интерфакс
EST
Stockpildid valimistest
Foto on illustratiivneFoto: Martin Dremljuga

Всеобщие выборы начались в воскресенье в Мексике. В частности, мексиканцам предстоит определить, кто сменит на посту президента страны Энрике Пенью Ньето.


За пост главы государства ведут борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании стали вопросы безопасности населения и борьбы против преступности, передает Интерфакс.

Один из кандидатов — 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор — является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий — Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов.

Другим кандидатом на пост президента страны является 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику", также состоящую из трех партий: Нового альянса, Зеленой экологической партии и Институционно-революционной партии.

Еще один претендент на должность президента Мексики — 39-летний кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики", юрист Рикардо Анайя. Коалиция была создана из трех движений и партий — Партии национального действия, Гражданского движения и Партии демократической революции.

За пост главы государства также ведет борьбу независимый кандидат — губернатор штата Нуэво-Леон, Хайме Родригес. Он — критик "традиционных" мексиканских политических партий. Так, он отказался от выделения ему денег из государственных фондов на предвыборную кампанию. Согласно опросам, Х.Родригес идет на последнем месте.

Кроме того, в Мексике в воскресенье выберут депутатов парламента. Речь идет о 128 сенаторах на шестилетний срок и 500 членов Палаты депутатов на трехлетний срок.

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