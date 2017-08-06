В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона

Группа американских ученых обнаружила, что в Мексиканском заливе у берегов США образовалась крупная мертвая зона — участок лишенной кислорода воды площадью около 23 тысяч квадратных километров.

По мнению исследователей, она образовалась из-за сельскохозяйственных отходов, поступающих в залив через реку Миссисипи. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Появление мертвых зон — типичное явление для Мексиканского залива. Их размер в среднем составляет 15 тысяч квадратных километров. В 2002 году исследователи зарегистрировали одну из самых крупных бескислородных областей, чья площадь достигала 22 тысяч квадратных километров.

Новая мертвая зона, появившаяся в этом году, побила этот рекорд. Она в 4,6 раза превышает допустимый предел, установленный экспертами организации Gulf Hypoxia Task Force, цель которой — снизить уровень загрязнения реки Миссисипи.

Снижение концентрации кислорода в воде (это состояние называется гипоксией) происходит из-за того, что обилие питательных веществ в водах, загрязненных удобрениями и частицами почвы, приводит к массовому росту водорослей. Гибель и разложение последних является причиной истощения кислорода и гибели морских существ. В мире насчитывается более 400 гипоксических зон, но участок в Мексиканском заливе является крупнейшим из них.