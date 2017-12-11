В Манхэттене на автовокзале произошел взрыв

В Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв, сообщает ”Би-би-си” со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

В полиции Нью-Йорка отмечают, что все сведения о взрыве пока что предварительные, передает Meduza.

Полиция подтвердила, что задержан один человек. Он получил ранения при взрыве. Других пострадавших нет.

Как следует из фотографий и видеозаписей с места событий, к автовокзалу стянуты силы полиции и пожарные машины. ABC Eyewitness News со ссылкой на источники в полиции утверждает, что взорвалась самодельная бомба, изготовленная из куска трубы. Один человек, по сведениям издания, задержан, несколько получили травмы. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

NBC сообщает, что до сих пор не установлено, был ли взрыв несчастным случаем или был осуществлен намеренно.

Автовокзал Порт-Аторити расположен в Манхэттене неподалеку от Таймс-сквер, это крупнейший в США автобусный терминал.