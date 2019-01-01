01.01.2019, 09:07
В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в метро
В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, станция приостановила работу.
По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.
Правоохранители ведут расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Шотландии неизвестный напал на психиатрическую больницу.
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