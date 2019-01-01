В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в метро

Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, станция приостановила работу.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.

Правоохранители ведут расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Шотландии неизвестный напал на психиатрическую больницу.