20.01.2019, 20:10

В Мали при нападении джихадистов погибли восемь миротворцев ООН

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Deutsche Welle
EST
MALI-CONFLICT
Иллюстративное фото.Foto: FRED DUFOUR, AFP

На миссию ООН в Мали, предположительно, напали джихадисты, связанные с группировкой "Аль-Каида". В результате были убиты погибли восемь миротворцев.

На севере западноафриканской республики Мали в воскресенье, 20 января, было совершено нападение на одну из баз миссии ООН (МИНУСМА). По предварительным данным, неизвестные вооруженные люди убили восемь миротворцев, сообщает пресс-служба миссии, указывая, что "голубые каски", в свою очередь, нейтрализовали "большое число" нападавших.

На миротворцев напали джихадисты

На миссию ООН напали джихадисты, связанные с террористической группировкой "Аль-Каида", сообщает информагентство AP со ссылкой на представителя миссии. По его данным, число пострадавших достигло 19 человек.

База миссии ООНпо стабилизации в Мали, где произошло нападение, расположена в населенном пункте Агельхок в 220 км к северу от Кидаля — главного города одноименного региона. В апреле 2018 года на нее также была совершена атака, в результате погибли два миротворца, несколько человек были ранены.

После того как в 2012 году исламистские группировки взяли под контроль территории на севере Мали, в страну были направлены более 13 тысяч миротворцев ООН.

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