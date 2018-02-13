В МАК назвали предварительную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 в Московской области назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца, сообщает Gazeta.ru.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева", — говорится в сообщении на сайте МАК.

Обледенение ППД, как утверждают в МАК, связано с тем, что обогрев всех трех приемников был выключен на протяжении всего полета. Причины этого пока неизвестны. Для их определения комиссия планирует изучить действия экипажа, проверить системы обогрева на предмет неисправностей и отказов, а также выложить сохранившиеся фрагменты данного оборудования.

В МАК уточнили, что "особая ситуация" с Ан-148 начала развиваться через две с половиной минуты после взлета на высоте 1,3 тысячи метров и на скорости 470 километров в час. В этот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости.

Еще через 25 секунд расхождения достигли 30 километров в час, из-за чего экипаж получил разовую команду сравнить показания. Команда регистрировалась около 10 секунд и затем прекратилась. Спустя 50 секунд она снова повторилась, причем расхождения в данных о скорости продолжали расти. После этого экипаж отключил автопилот и продолжал полет только в ручном режиме.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте падения самолета были обнаружены бортовые самописцы, специальная комиссия МАК начала их расшифровку.