В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда

"Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны", — сказал Чуприян.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и проходила круглые сутки, 3 января МЧС объявило о ее завершении.

В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.