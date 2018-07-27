В магазине Google Play запретили размещать приложения для майнинга криптовалют

Компания Google обновила правила магазина Google Play для разработчиков и запретила размещать в магазине целый ряд приложений, включая программы для майнинга криптовалют, пишет The Verge.

Обновленные правила запрещают разработчикам размещать приложения, предназначенные для майнинга криптовалют на устройствах. В то же время приложения, регулирующие майнинг криптовалют дистанционно, под запрет не попали. Практически такое же ограничение ранее ввела компания Apple в магазине App Store.

Под запрет в Google Play попали и другие приложения. В частности, теперь разработчикам запрещено размещать программы, которые копируют функционал или контент других приложений без каких-либо дополнений. Кроме того, под запрет попали схожие приложения одного и того же разработчика и приложения, созданные при помощи автоматических инструментов или по шаблону. Исключение составляют только приложения, опубликованные через зарегистрированный аккаунт разработчика, который принадлежит пользователю такого автоматического инструмента, но не оператору сервиса.