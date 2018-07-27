27.07.2018, 14:52

В магазине Google Play запретили размещать приложения для майнинга криптовалют


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GoogleFoto: KIMIHIRO HOSHINO, AFP

Компания Google обновила правила магазина Google Play для разработчиков и запретила размещать в магазине целый ряд приложений, включая программы для майнинга криптовалют, пишет The Verge.

Обновленные правила запрещают разработчикам размещать приложения, предназначенные для майнинга криптовалют на устройствах. В то же время приложения, регулирующие майнинг криптовалют дистанционно, под запрет не попали. Практически такое же ограничение ранее ввела компания Apple в магазине App Store.

Под запрет в Google Play попали и другие приложения. В частности, теперь разработчикам запрещено размещать программы, которые копируют функционал или контент других приложений без каких-либо дополнений. Кроме того, под запрет попали схожие приложения одного и того же разработчика и приложения, созданные при помощи автоматических инструментов или по шаблону. Исключение составляют только приложения, опубликованные через зарегистрированный аккаунт разработчика, который принадлежит пользователю такого автоматического инструмента, но не оператору сервиса.

Обновленные правила также гласят, что разработчикам запрещается публиковать приложения, с помощью которых можно приобрести взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, патроны, а также некоторые детали для огнестрельного оружия. Кроме того, запрещается публиковать приложения, содержащие инструкции по производству взрывчатых веществ, огнестрельного и другого оружия, патронов, а также запрещенных деталей для огнестрельного оружия.

Наконец, теперь в Google Play запрещены приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых, и приложения, которые побуждают пользователей кликать на рекламные объявления или отправлять персональные данные для получения полного доступа.

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