В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против политики правительства в Каталонии

В пятницу Санчес заверил, что его правительство никогда не согласится на проведение референдума о самоопределении Каталонии. Премьер призвал власти региона к диалогу в рамках конституции. В свою очередь замглавы кабмина королевства Кармен Кальво отметила, что партии автономии, поддерживающие выход Каталонии из состава страны, не согласились вести переговоры в обозначенных Мадридом рамках.

Выступления участников

Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Под звуки музыки собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания, да здравствует король, да здравствует конституция". В ходе акции прозвучал гимн страны.

По случаю проведения демонстрации лидер испанской оппозиции, глава НП Пабло Касадо заявил: "Время Педро Санчеса завершилось". "Сегодня начинается реконкиста сердца испанцев, которые сказали: "Хватит", — отметил он. Касадо напомнил, что в конце мая страну ждут муниципальные, автономные и европейские выборы. Лидер НП призвал жителей страны "осудить то, что происходит в Испании", чтобы "результаты голосования стали несомненной критикой правительства Педро Санчеса".

Глава партии "Граждане" Альберт Ривера выступил за то, чтобы премьер объявил о проведении досрочных всеобщих выборов. "Мы говорим нет сепаратизму, — подчеркнул он. — Я горжусь, что мы собрали такой митинг". В свою очередь лидер "Вокс" Сантьяго Абаскаль выразил мнение, что правительство королевства пытается найти политическое урегулирование ситуации в Каталонии, "положив на стол суверенитет испанского народа".

По мнению одного из участников акции Хосе, уступки Мадрида каталонским властям связаны со стремлением добиться одобрения в парламенте государственного бюджета на 2019 год. Как заявил испанец в беседе с корреспондентом ТАСС, "Санчес знает, что без поддержки сторонников независимости Каталонии не сможет утвердить бюджет, и ему пришлось бы объявить о проведении внеочередных выборов, которые он бы проиграл".

В свою очередь пришедшая на акцию Алисия выразила мнение, что правительству Испании уже давно пора задействовать 155-ю статью конституции в Каталонии, которая позволяет ограничить самоуправление региона. "Мы требуем немедленного введения 155-й статьи", — сказала участница протеста. По ее словам, кабмину нужно принять меры в Каталонии до того, как ситуация усугубится.

Каталонский кризис

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Сразу после этого в королевстве было заведено дело против лидеров сепаратистского процесса. Часть из них бежала из Испании, в том числе экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, другие были заключены под стражу на время разбирательств.

Суд над каталонскими политиками начнется 12 февраля. Перед Верховным судом страны предстанут 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также экс-члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что процесс продлится несколько месяцев, приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Для урегулирования регионального кризиса правительство страны уже провело две встречи между премьером и каталонским лидером Кимом Торрой. Кроме того, периодически проводятся встречи между представителями центрального и автономного правительств. Несмотря на начало диалога, власти Каталонии настаивают на своем праве на самоопределение.