В Луганске объявили об отставке лидера ЛНР по состоянию здоровья

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на востоке Украины Игорь Плотницкий подал в отставку, заявили в Луганске. На этой неделе против него выступил министр внутренних дел Игорь Корнет, после чего лидер ЛНР, как сообщалось, уехал в Москву.



"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", — говорится в обращении Леонида Пасечника, который занимает пост министра госбезопасности сепаратистской республики.

Пасечник будет исполнять обязанности лидера ЛНР до выборов, сказано в заявлении. Плотницкому же предложена должность уполномоченного по исполнению минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Фамилия Плотницкого стоит под минскими соглашениями. Эксперты называли его ожидаемую отставку возможной проблемой для переговоров.

С заявлением также выступил спикер парламента самопровозглашенной республики Владимир Дегтяренко. Он сообщил о поступлении заявления об отставке и назначении Пасечника и.о. главы ЛНР.

По информации источника Интерфакса в Луганске, о досрочных выборах главы ЛНР речи пока не идет: они пройдут "в плановом порядке" в ноябре 2018 года.

Сам Плотницкий пока не сделал никакого заявления.

Накануне собеседники Русской службы Би-би-си в Луганске сообщили, что Плотницкий покинул ЛНР через пункт пропуска Изварино (на границе с Ростовской областью в России).

Позже писатель Захар Прилепин, ранее примкнувший к сепаратистам в Донбассе, сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что видел Плотницкого в московском аэропорту Шереметьево: ""Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе".

Конфликт Плотницкого и Корнета

На этой неделе в ЛНР резко обострился конфликт между Плотницким и Игорем Корнетом, занимающим в иерархии самопровозглашенной республики пост главы МВД.

Корнет отказался подчиниться требованию Плотницкого уйти в отставку, а во вторник на улицах Луганска появились вооруженные люди и военная техника. Люди в форме без опознавательных знаков заблокировали часть административных зданий, объяснив это "плановыми учениями".



Через некоторое время Корнет выступил с заявлением, в котором обвинил ряд лиц из руководства ЛНР в работе на украинские спецслужбы.

Плотницкий на протяжении недели заявлял, что возьмет ситуацию под контроль, хотя уже во вторник начали появляться сообщения о том, что он покинул город. Первым об этом написал в "Фейсбуке" представитель МВД Украины Артем Шевченко со ссылкой на свои источники.

В четверг "Новая газета" сообщила, что автомобильный кортеж с Плотницким выехал в сторону России. Вместе с ним, по данным издания, границу пересекли руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава местного телевидения Анастасия Шуркаева и еще несколько человек. Вечером того же дня Прилепин сообщил, что Плотницкий в Москве.

Украина обвиняет Россию в агрессии на востоке страны. Москва называет это внутренним конфликтом и предлагает Киеву вести диалог с сепаратистскими Донецкой и Луганской народными республиками. Украина не считает это возможным.

В Кремле ситуацию в ЛНР все эти дни, когда Плотницкий боролся за власть, не комментировали.

"Я по-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с ЛНР. Приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента", — заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Плотницкий участвовал в боевых действиях на территории Луганской области и получил пост министра обороны после провозглашения сепаратистской ЛНР в мае 2014 года. В августе он возглавил республику, сменив на этом посту Валерия Болотова.