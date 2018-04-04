04.04.2018, 14:10

В Лондоне заинтересовались прилетевшим на одном самолете с Юлией Скрипаль россиянином

 (6)
Интерфакс
EST
Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

Спецслужбы Великобритании обратили внимание на россиянина, прибывшего в Лондон из Москвы тем же авиарейсом, что и Юлия Скрипаль, отравленная позднее вместе со своим отцом — экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, он вызвал интерес у спецслужб тем, что пробыл на территории Великобритании всего несколько часов, после чего вернулся в Москву.

Издание уточняет, хотя этот человек находится в оперативной разработке следователей, однако неясно, какое отношение он мог иметь к отравлению Скрипаля и его дочери.

По данным Daily Mail, россиянин, в отношении которого началась проверка, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СВОИ ЛЮДИ| Родился на Камчатке, учился в США, живет в Нарве. Архитектор Иван Сергеев о работе на стыке тектонических плит человеческой цивилизации

04.04.2018
Русский Delfi продолжает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш шестой герой — главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Несколько лет Иван учился и работал в США, а затем вернулся в город своего детства. Что входит в обязанности главного архитектора? Стоит ли молодежи возвращаться в Нарву и почему? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Delfi.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Суд объявил скандального бизнесмена Меэлиса Лао банкротом, он обещает обжаловать решение

04.04.2018
Бизнесмен Меэлис Лао собирается обжаловать решение Харьюского уездного суда, в котором на основании заявления Налогово-таможенного департамента вчера объявили банкротство частного лица и оставили возражения и ходатайства должника без удовлетворения. По словам представлявшего Лао адвоката Терье Эйпре, мужчина обжалует принятое вчера решение о банкротстве.
Подробнее

Роковой удар кулаком: Госсуд пока не решил судьбу виновника смерти 16-летнего подростка

04.04.2018
Летом позапрошлого года в Вырумаа 55-летний мужчина ударил кулаком в лицо 16-летнего молодого человека, который, по мнению мужчины, спустил шину его автомобиля. Юноша, который оказался невинным свидетелем, умер на следующий день от кровоизлияния в мозг. Госсуд в понедельник должен был решить, вступит ли в силу приговор Мати Кеэму, признанному виновным в причинении смерти судами двух предыдущих инстанций. Однако трое верховных судей не смогли прийти к согласию.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT PL.15036JS/04
179,- €
143,20 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €

Изъятие детей, произвол полиции и чиновников, разглашение данных о здоровье и прочее. Истории наркозависимых женщин Эстонии

04.04.2018
Истории 37 женщин из Таллинна и Ида-Вирумаа показывают, как полиция, врачи и чиновники постоянно нарушают права женщин, попавших в сети наркозависимости, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В Лондоне заинтересовались прилетевшим на одном самолете с Юлией Скрипаль россиянином

04.04.2018
Спецслужбы Великобритании обратили внимание на россиянина, прибывшего в Лондон из Москвы тем же авиарейсом, что и Юлия Скрипаль, отравленная позднее вместе со своим отцом — экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Странные "узоры" озера в Латвии с высоты птичьего полета

04.04.2018
27 марта был красивый солнечный день, подходящий в том числе и для полетов. Чем и воспользовались пилот Андрей Асарс и фотограф Михаил Игнатс — при поддержке "Aero Latvija" они поднялись в воздух над озером Энгурес (западная Латвия) чтобы запечатлеть его с высоты птичьего полета.
Подробнее