В Лондоне заинтересовались прилетевшим на одном самолете с Юлией Скрипаль россиянином

Спецслужбы Великобритании обратили внимание на россиянина, прибывшего в Лондон из Москвы тем же авиарейсом, что и Юлия Скрипаль, отравленная позднее вместе со своим отцом — экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, он вызвал интерес у спецслужб тем, что пробыл на территории Великобритании всего несколько часов, после чего вернулся в Москву.

Издание уточняет, хотя этот человек находится в оперативной разработке следователей, однако неясно, какое отношение он мог иметь к отравлению Скрипаля и его дочери.

По данным Daily Mail, россиянин, в отношении которого началась проверка, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.