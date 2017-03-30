В Лондоне похоронили Джорджа Майкла

В Лондоне состоялись похороны британского музыканта Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет.

Его семья сообщила, что на похоронах, которые состоялись через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на небольшой, закрытой церемонии", — говорится в заявлении семьи музыканта.

Семья Джорджа Майкла поблагодарила поклонников музыканта за любовь и поддержку.

Джордж Майкл скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.

На следующий день после известия о кончине певца его менеджер заявил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Вскоре в британской полиции сообщили, что не смогли за несколько дней определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

В начале марта старший коронер графства Оксфордшир подтвердил, что Джордж Майкл скончался от естественных причин. Вскрытие показало, что у поп-звезды была дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировой дистрофией печени.

Настоящее имя Джорджа Майкла — Йоргос Кириакос Панайоту, он родился в 1963 году в Лондоне. Его отец приехал в Британию с Кипра в 1950-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. В 1980-х годах Джордж Майкл вместе с Эндрю Риджли выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок, после того как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотиков.

В 2010 году он был приговорен к восьми неделям тюремного заключения за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Его освободили после отбытия половины срока.