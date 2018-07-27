27.07.2018, 08:20

В Лондоне неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией

 (1)
Gazeta.ru
EST
Pulm sai läbi
Pulm sai läbiFoto: Andres Putting

В районе Форест-Гейт в восточной части Лондона неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией, сообщает газета Daily Star.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают не менее 20 полицейских. Воздушное пространство патрулируют вертолеты.

Одна из очевидцев отметила, что как минимум два человека получили ранения. Другой свидетель рассказал о ”быстрой стрельбе” и ”полицейских с большими пулеметами”.

Ранее сообщалось, что в Лондоне у торгового центра ”Вестфилд” в Уайт-Сити обнаружили подозрительный автомобиль. Отмечалось, что на месте инцидента работали специалисты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Эта система больна”. Решения о назначении услуг людям с особыми потребностями принимают маляры и кондитеры

27.07.2018
По словам врачей-специалистов, чиновники, не имеющие соответствующей подготовки, некомпетентны. Крупный центр реабилитационных услуг прекращает сотрудничество с Департаментом социального страхования, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Акции Facebook летят вниз, с Китаем у Цукерберга не ладится. Что не так?

27.07.2018
Акции соцсетевого гиганта Facebook рухнули на 24% за прошлые сутки. Это означает потерю 150 млрд долларов буквально за несколько минут. Причина — соцсеть больше не привлекает новых подписчиков, то, что в статистике называется замедлением роста числа активных пользователей сети.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €


В ООН заявили о нехватке денег

27.07.2018
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что у организации начинают заканчиваться средства. Заявление представителя генсека опубликовано на сайте ООН.
Подробнее

Пожары в Греции: власти подозревают поджог

27.07.2018
У властей Греции есть "серьезные основания" подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Об этом сказал журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Что съесть, чтобы охладиться

27.07.2018
Летом многие теряют аппетит, и это нормально. На пищеварение тратится довольно много энергии, и побочный эффект этого процесса — повышение температуры тела. В жару организм пытается защитить вас от перегрева, поэтому аппетит снижается — вы меньше едите, и значит, нужно будет переваривать меньше пищи. Но полноценно питаться нужно даже тогда, когда не очень хочется — ведь организму важно регулярно получать необходимые питательные вещества и микроэлементы. Что же съесть в жару, чтобы получить максимальную пользу и не перегреться?
Подробнее