27.07.2018, 08:20

В Лондоне неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией

 (1)
Gazeta.ru
EST
Pulm sai läbi
Pulm sai läbiFoto: Andres Putting

В районе Форест-Гейт в восточной части Лондона неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией, сообщает газета Daily Star.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают не менее 20 полицейских. Воздушное пространство патрулируют вертолеты.

Одна из очевидцев отметила, что как минимум два человека получили ранения. Другой свидетель рассказал о ”быстрой стрельбе” и ”полицейских с большими пулеметами”.

Ранее сообщалось, что в Лондоне у торгового центра ”Вестфилд” в Уайт-Сити обнаружили подозрительный автомобиль. Отмечалось, что на месте инцидента работали специалисты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сослался на Эстонию и запрет русского языка. Депутат Госдумы прокомментировал слова Макаревича, что Крым можно было купить

27.07.2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников ответил на предложение лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича решить проблему Крыма — просто купить его. Калашников сказал, что в Эстонии рассматривают предложение одного из своих министров о запрете русского языка. По его словам, невозможно купить себе право говорить на своем родном языке, жить и думать.
Подробнее

”Эта система больна”. Решения о назначении услуг людям с особыми потребностями принимают маляры и кондитеры

27.07.2018
По словам врачей-специалистов, чиновники, не имеющие соответствующей подготовки, некомпетентны. Крупный центр реабилитационных услуг прекращает сотрудничество с Департаментом социального страхования, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Акции Facebook летят вниз, с Китаем у Цукерберга не ладится. Что не так?

27.07.2018
Акции соцсетевого гиганта Facebook рухнули на 24% за прошлые сутки. Это означает потерю 150 млрд долларов буквально за несколько минут. Причина — соцсеть больше не привлекает новых подписчиков, то, что в статистике называется замедлением роста числа активных пользователей сети.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В ООН заявили о нехватке денег

27.07.2018
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что у организации начинают заканчиваться средства. Заявление представителя генсека опубликовано на сайте ООН.
Подробнее

Пожары в Греции: власти подозревают поджог

27.07.2018
У властей Греции есть "серьезные основания" подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Об этом сказал журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Что съесть, чтобы охладиться

27.07.2018
Летом многие теряют аппетит, и это нормально. На пищеварение тратится довольно много энергии, и побочный эффект этого процесса — повышение температуры тела. В жару организм пытается защитить вас от перегрева, поэтому аппетит снижается — вы меньше едите, и значит, нужно будет переваривать меньше пищи. Но полноценно питаться нужно даже тогда, когда не очень хочется — ведь организму важно регулярно получать необходимые питательные вещества и микроэлементы. Что же съесть в жару, чтобы получить максимальную пользу и не перегреться?
Подробнее