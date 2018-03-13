В Лондоне найден мертвым соратник Березовского

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в Великобритании. Полиция Лондона начала расследование. СМИ сообщили, что на шее Глушкова есть следы удушения. Знакомый Глушкова считает, что тот не повесился.

Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который когда-то принадлежал покойному олигарху.

Адвокат Глушкова подтвердил Интерфаксу его смерть: "Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер — может, несколько дней назад, может, раньше, — мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти".

Что известно о смерти Глушкова

"Коммерсант" со ссылкой на знакомых Глушкова пишет, что тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" было обнаружено его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона.

"По их словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно — проводится расследование", — сообщает издание.

Газета напоминает, что Борис Березовский также был найден повешенным в своем доме в пригороде Лондона в марте 2013 года, а Глушков был его партнером и ближайшим соратником.

Кудрявцев сказал Интерфаксу, что не знает всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что Глушков "не повесился", поэтому он не считает его смерть похожей на кончину Березовского. По его данным, тело Глушкова нашли накануне вечером, 12 марта.

Полиция Лондона сообщила, что расследует смерть мужчины в Кингстоне (район на юго-западной окраине британской столицы), однако не назвала его имени. Там подтвердили, что накануне в 22:46 полицию вызвала служба скорой помощи, которая приехала после сообщений об обнаружении тела в доме на Кларенс-авеню.

"Хотя мы считаем, что знаем личность умершего, формальное опознание еще не состоялась", — говорится в сообщении.

Запланировано вскрытие. Точная причина смерти на данный момент остается неясной.

На текущем этапе расследование смерти ведет контртеррористическое подразделение британской полиции — в качестве меры предосторожности из-за связей, в которых, как предполагается, состоял умерший.

В сообщении полиции подчеркивается, что нет никаких свидетельств, указывающих на связь данного инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Зять Бориса Березовского Егор Шуппе, близкий знакомый Глушкова, в беседе с Би-би-си сказал, что у того не было смертельно опасных заболеваний.

"По моему мнению, это точно не от болезни. Не коррелирует. У него не такая была болезнь, чтобы от неё умереть. Мы сделали ему хорошую операцию, я его часто навещал. […] Не та болезнь, чтоб мешала ему жить", — заявил Шуппе.

"Я не следователь, но всё это странно выглядит", — ответил он на вопрос о возможной причине смерти.

Кроме того, добавил Шуппе, в день смерти Глушкова должны были состояться слушания по делу "Аэрофлота". "Но он до слушаний не дошёл", — резюмировал зять Березовского.

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Бывший соратник Березовского Александр Гольдфарб заявил Би-би-си, что считает смерть Глушкова подозрительной.

"Сначала нам нужно узнать обстоятельства смерти Глушкова и дождаться полицейского расследования. Но это выглядит очень подозрительно из-за недавнего нападения на российского двойного агента Сергея Скрипаля", — сказал он.

"Глушков был в каждом списке в Москве. Мы не можем представить себе, какую конкретную угрозу он представлял для России. Моя теория по поводу Скрипаля заключается в том, что это нападение было политическим упражнением, связанным с выборами, которые пройдут в эти выходные", — пояснил Гольдфарб.

"Глушков был известен как человек, который бежал в Британию вместе с Березовским и [бывшим офицером ФСБ Александром] Литвиненко. Он был заочно осужден в России, но общественное мнение в Москве таково, что он был одним из тех, кто бежал, чтобы укрыться в Великобритании под защитой англичан. Британский суд отказал в требованиях о выдаче России", — напомнил Гольдфарб.

Кто такой Глушков

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996-го по сентябрь 1999-го на счета Forus поступило $400 млн, из которых $123 млн, по оценкам следствия, были похищены.