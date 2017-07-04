В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ

Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предотвратили в Луганске. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

”Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ”, — сказал он.

По словам министра, атаку готовила диверсионная группа украинских силовиков в составе как минимум двух человек. По данным министерства, в их задачи входила ”ликвидация международных наблюдателей”.

24 июня власти ЛНР предупредили, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом. По информации МГБ, на представителей миссии готовятся покушения в районах пунктов пропуска ”Каланчак”, ”Чаплинка” и ”Чонгар”. В ЛНР считают, что провокация направлена на запугивание работников миссии ОБСЕ.

В зоне конфликта на Украине с марта 2014 года действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Она начала свою работу в связи с обращением правительства Украины в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.