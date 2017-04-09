В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о переброске к линии соприкосновения женщин-снайперов из Прибалтики и Польши. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает ”ЛуганскИнформЦентр”.
”Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов”, — сообщил Марочко. По его словам, в большинстве случаев ими являются женщины из Латвии, Литвы и Польши.
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