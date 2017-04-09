В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики

IMG_9171.JPG Foto: EPL arhiiv, Ivar Soopan

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о переброске к линии соприкосновения женщин-снайперов из Прибалтики и Польши. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает ”ЛуганскИнформЦентр”.