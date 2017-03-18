В ЛНР опровергли проведение в ближайшее время референдума о присоединении к РФ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что проведение референдума о присоединении к Российской Федерации в ближайшее время не запланировано.

"В ближайший месяц мы проводить референдум точно не будем", — приводит слова Плотницкого в субботу его пресс-служба.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на главу ЛНР о проведении в самопровозглашенной республике референдума о вхождении в состав РФ.

"На самом деле там вопрос шел о том, будем ли мы проводить референдум, если это потребуется, — прокомментировал свое заявление Плотницкий. — Я сказал — да, когда встанет вопрос и будет необходимость проведения этого референдума, конечно же, мы проведем. Всему свое время".