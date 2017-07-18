В ЛНР не знали об инициативе ДНР по созданию Малороссии и считают ее сомнительной

Руководству самопровозглашенной Луганской народной республики не было известно о планах лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики объявить о создании Малороссии. В ЛНР эту инициативу назвали сомнительной.

Как сообщил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко, руководству самопровозглашенной республики не было известно о проведении в Донецке 18 июля совета делегатов от регионов Украины, на котором сообщили о решении создать Малороссию. "Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — сказал представитель ЛНР, которого цитирует "Луганский информационный центр".

По словам Дегтяренко, на данный момент целесообразность создания Малороссии "вызывает большие сомнения". "Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", — пояснил председатель Народного совета ЛНР.

В то же время Дегтяренко отметил, что в ЛНР "готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений". "Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", — подчеркнул представитель самопровозглашенной республики.

Источники: создать Малороссию придумали в окружении Захарченко, Кремль "не в теме"

Между тем два близких к администрации президента РФ источника сообщили РБК, что Захарченко не согласовывал с Кремлем идею о создании Малороссии. Для помощника российского лидера Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива ДНР была неожиданностью, утверждают собеседники издания.

По словам одного из источников, "инициатива 100% шла не от Суркова". С идеей выступило окружение главы ДНР, добавил собеседник агентства. "Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных", — подтвердил другой источник РБК.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил ТАСС, что "проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР". По словам эксперта, в самом руководстве ДНР многие считают проект несерьезным, он "скорее литературный, чем политический", и к реальной политике не имеет никакого отношения. "Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи", — заключил политолог, близкий к Суркову.

МИД Украины: за идеей создания Малороссии стоит Кремль

Однако в МИД Украины считают, что за инициативой создать на месте украинских регионов Малороссию стоит Кремль, который пытается разыграть в Донбассе абхазский сценарий. "Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается сделать в Донбассе то, что он сделал в Абхазии, мы не позволим им", — написал у себя в Twitter украинский министр иностранных дел Павел Климкин. "Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина Малороссию", — добавил глава МИД Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал ответить на инициативу ДНР о создании Малороссии возвращением контроля над Донбасом и Крымом. Также в Киеве отметили, что поднимут эту тему на завтрашних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

В Госдуме РФ решение руководства ДНР назвали ожидаемым. Вместе с тем в нижней палате российского парламента дали понять, что инициатива о создании Малороссии идет вразрез с минскими договоренностями, в которых изложен план по урегулированию конфликта в Донбассе.

Утром во вторник, 18 июля, стало известно о состоявшемся в Донецке совете представителей ряда украинских регионов, в ходе которого была поддержана идея руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики о создании Малороссии. По задумке главы ДНР Александра Захарченко, новое государство должно появиться на месте Украины. Столицей Малороссии станет Донецк, Киев же останется историко-культурным центром без статуса столичного города.

Согласно проекту конституции, Малороссия будет федеративным государством. Вошедшие в нее регионы получат широкую автономию. При этом вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб должны остаться в ведении центральных органов власти.

Как отмечал Захарченко, руководство самопровозглашенной Донецкой республики исходит из того, что законная власть на Украине сохранилась лишь на территории ДНР и ЛНР, если не считать Крыма.

По данным руководства ДНР, наряду с самопровозглашенной Донецкой республикой создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Руководство ДНР пояснило, что создание Малороссии должно поспособствовать прекращению войны в Донбассе. На территории нового государства вводится чрезвычайное положение сроком на три года. За это время планируется запретить деятельность любых партий и начать расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане и Донбассе, рассказал глава ДНР.

Также Захарченко сообщил, что в трехлетний период режима ЧП в Малороссии планируется провести народный трибунал над украинскими властями, сообщает РИА "Новости". "В этот же период готовится народный трибунал над государственными преступниками, приведшими страну к распаду и гражданской войне — [бывшим президентом Украины Виктором] Януковичем, [президентом Украины] Петром Порошенко и его кликой: [секретарем СНБО Александром] Турчиновым, [экс-премьером Арсением] Яценюком, [бизнесменом Игорем] Коломойским, [экс-главой СБУ Валентином] Наливайченко и другими", — перечислил Захарченко.