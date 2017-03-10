В ЛНР назвали предполагаемых убийц Гиви и Анащенко

Глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал предполагаемых убийц командира батальона ”Сомали” Михаила Толстых, известного как Гиви, передает gazeta.ru со ссылкой на ”ЛуганскИнформЦентр”.

”Есть все основания полагать, что убийство командира батальона ”Сомали” Михаила Толстых с позывным Гиви спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения”, — заявил он.

По его словам, военнослужащий 8 полка спецназа ВСУ майор Сергей Иванчук также стоит за убийством главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Пасечник отметил, что Иванчук совершил убийство по распоряжению главы департамента контрразведки СБУ полковника Анатолия Сандурского.

Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко пообещал в скором времени назвать имя убийцы Гиви.