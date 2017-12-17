17.12.2017, 21:43

В Ливане изнасиловали и задушили сотрудницу посольства Великобритании

 (27)
РБК
EST
В Ливане изнасиловали и задушили сотрудницу посольства Великобритании
BBC

Тело сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте Ребекки Дайс обнаружено на автомагистрали в Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал OTV.

По информации телеканала, на сотрудницу посольства напали двое неизвестных, которые изнасиловали ее и затем задушили, передает РБК.

”Мы опустошены потерей нашей любимой Ребекки. Мы делаем все возможное, чтобы понять, что произошло”, — рассказали телеканалу Би-би-си родственники Дайс.

Как сообщает Би-би-си, Дайс работала в Бейруте менеджером по программам и политике Департамента международного развития Великобритании с января 2017 года. В настоящий момент ливанская полиция ведет расследование и выясняет обстоятельства убийства.

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