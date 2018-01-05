05.01.2018, 20:40

В Литву прибыли датские истребители для патрулирования неба Балтии

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rus.DELFI.lv
EST
F16
фото иллюстративноеFoto: Handout, Reuters

5 января около литовского города Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах. Об этом сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы, лейтенант Арнас Глазаускас.


Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентября 2016 года американцев с истребителями F-15. Официальная церемония передачи миссии воздушной полиции НАТО состоится 8 января.

Натовская миссия патрулирования воздушного пространства Балтийских государств осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления стран Балтии в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.

Датчан, которые выполняли миссию воздушной полиции НАТО с эстонской базы Эмари, сменят итальянцы с истребителями "Eurofighter".

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