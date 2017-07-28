В Литве задумались о предоставлении гражданства Михаилу Саакашвили

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщает русская версия литовского портала Delfi.



Как пишет газета Lietuvos zinios, П. Ауштрявичюс предлагает это в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить М. Саакашвили украинского гражданства. По мнению П. Ауштрявчюса, М. Саакашлвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павилёнис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам М. Саакашвили.

М. Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда П. Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

Прокуроры Грузии предъявили М. Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации.