Съемки очередной передачи, которые должны были состояться сегодня, отменены. "Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы", — цитирует Палецкиса ТАСС. Замдиректора принес зрителям канала извинения за инцидент.

Скандальный выпуск был показан в пятничном эфире. Угадав мелодию, написанную литовским композитором-евреем, участница одной из команд выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ.

Ведущие программы на это никак не отреагировали, а после оправдывались тем, что были уверены: в эфир эти кадры не попадут. "Угадай мелодию" идет в записи.

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Эпизод из шоу получил большой резонанс в соцсетях, где выложили видео.

Сейчас по требованию подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению в Литве периодически приостанавливаются трансляции российских каналов. Например, под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находится "РТР-Планета". Некоторые эксперты предлагают применить аналогичные санкции и к LRT.

Российская "Угадай мелодию" — одна из самых популярных развлекательных программ 90-х. В аполитичной программе участникам игры предлагается угадывать мелодии, которые исполняет оркестр в студии. Победитель, угадавший больше других, получает право на суперигру. Wiki называет программу последним проектом журналиста Владислава Листьева.

NEWSru.com
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