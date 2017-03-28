В Литве убита семья из четырех человек, преступника ищут и за границей

Вечером 27 марта поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: мужчины (1967 г.р.), его супруги (1968 г.р.), его матери (1942 г.р.) и его брата (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили и раненого отца (1936 г.р.) мужчины, пожилой человек находится в шоковом состоянии, его увезли в больницу.

О преступлении в полицию сообщили близкие убитых — они не могли с ними связаться по телефону и поехали навещать. По сведениям DELFI, преступление могло быть совершено 25 марта, вечером. Полиция интенсивно ищет подозреваемого — родственника убитых (1990 г.р.). По сведениям портала, подозреваемый — Эгидиюс Анупрайтис. Поскольку из сейфа исчезло легально хранившееся оружие, подозреваемый может быть вооружен и опасен. По сведениям DELFI, подозреваемый — сын одного из убитых. До сих пор он в поле зрения полиции не попадал — ни разу не был наказан и в административном порядке.

Мужчина не состоял и на учете у врачей — никакими психическими заболеваниями не болел. По предварительным данным, он убежал как минимум с двумя единицами оружия. Полиция сообщает, что подозреваемый работает в одной из охранных компаний. У него было разрешение на ношение оружия.

Полиция сообщает, что преступление могло быть совершено не 27 марта, а в выходные, поэтому расширена территория поиска — подозреваемого ищут не только в Литве, но и за границей. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом преступлении, заметил подозрительных людей в Гайженай или окрестностях деревни просят как можно скорее связаться с полицией по номеру 112.

Полиция просит ни в коем случае не пытаться задерживать подозреваемого, поскольку это может быть опасно, лучше всего сразу информировать полицию. Что стало причиной убийства, пока неизвестно. Жестокое убийство было совершено на удаленном хуторе. Полиция прочесывает окрестности, ищет подозреваемого. К месту происшествия ведет заболоченная, труднопроходимая дорога. Полиция перекрыла подъезд к дому, подъехать к нему невозможно. На месте преступления работали около 20 экипажей полиции.