05.05.2018, 20:58

В Литве судят чиновника за оскорбление российского народа: Путина назвал фюрером

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ru.DELFI.lt
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Darius Kiela
Galerii: 7 pilti
Darius Kiela Foto: DELFI / Andrius Ufartas

Довольно резкими словами и выражениями о военном конфликте на востоке Украины высказался служащий Вильнюсской мэрии Дарюс Кела, отвечающий за общественный порядок. Как пишет ru.delfi.lt, Кела назвал президента России Владимира Путина преступным фюрером, а Россию — выродившейся и вонючей фашистской страной.

За публичное оскорбление россиян специалиста Вильнюсской мэрии Дарюса Келу привлекли к уголовной ответственности — прокуратура предъявила 45-летнему госслужащему обвинения и передала дело в Вильнюсский участковый суд. Дело ведет судья Робертас Райнис.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Олга Шлейтерене сказала, что Келу обвиняют в связи с высказываниями в общественном пространстве — со своего домашнего компьютера он написал три комментария, в которых насмехался над группой людей и унижал их по национальному признаку.

Расследование было начато по заявлению представителя Европейского фонда по правам человека Лешека Янковского. Он представил и комментарии к статьям о военном конфликте в Украине и российских военных учениях рядом с Литвой — в Калининградской области.

Вскоре выяснилось, что комментарии были написаны Келой. Во время допроса он признал, что является автором комментариев, но вину не признавал — он заверял, что это только мнение и он не оскорблял россиян, на самом деле он о них хорошего мнения.

Эксперты же убеждены, что в комментариях Кела насмехается и унижает людей по национальному признаку. В комментарии в феврале 2017 года он писал, что Россия — враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена.

В других комментариях он называл россиян "кацапами", а Россию — "вонючим фашистским государством, которым управляет олигарх фюрер Путин". Один из его комментариев шокирует больше всего — в нем Кела радуется, что на востоке Украины были убиты кацапы, убившие тысячи людей, поэтому сейчас "телами кацапов в Украине усеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них и одна польза — трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

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Мало того, Кела писал, что "от кацапа иной пользы и быть не может", поэтому Россия, которая оккупировала Украину — это "выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов — преступный фюрер Путин". По словам прокурора, Кела не только насмехается над русскими по национальному признаку, но и унижает их.

Кела свою вину не признает — он уверял в суде, что в 2014 г. сам написал около 30 жалоб в прокуратуру в связи с комментариями, в которых насмехались над русскими и евреями. "Я не настроен против какого-либо народа или его представителей, я граждански настроенный человек, поэтому я подавал в Генпрокуратуру жалобы — я считаю это своей общественной и гражданской деятельностью, а сейчас меня за это отдали под суд", — сказал Кела в суде.

Он заявил, что в комментариях писал не о русском народе, а о России как государстве и агрессивной политике ее руководства — Восточную Украину оккупировали террористы-боевики и российские военные, несмотря на то, что РФ это не признает.

По его словам, сепаратисты съехались в Украину из разных стран мира, поэтому боевиков ЛНР и ДНР нельзя защищать в рамках УК Литвы. "Боевики — это военные наемники, oих деятельность преступна, террористов-боевиков ЛНР и ДНР объединяют военные преступления", — сказал Кела, заметив, что они убивают мирных жителей. По его словам, этих боевиков называют "зелеными человечками", поскольку они не говорят, откуда они.

Кела заверяет, что в комментариях он только высказал свое мнение, а в нем могут быть "признаки насмешки и унижения". "Нет данных, подтверждающих, что мои неэтичные комментарии разжигали ненависть в отношении группы людей — я только высказал мнение, даже текст несвязный, сложно понять, что я хочу сказать, — сказал Кела. — Я использовал неподходящие, неэтичные слова, чтобы высказать неодобрение российской политике".

Он уверяет, что не насмехался над россиянами, называя их кацапами — якобы значение этого слова очень широкое. "Я с детства знал, что кацап — это нехороший человек", — сказал Кела. В свое оправдание Кела сказал, что информация о масштабных российских учениях у границ Литвы вызвала у него большой страх, который отступил только после окончания учений.

"Сейчас не могу так сказать, но пока агрессия будет направлена на Украину, Грузию, Сирию, Молдову, я буду считать Россию враждебной по отношению к Литве, хотя в будущем хотел бы видеть ее в друзьях, чтобы она не угрожала соседям и сотрудничала со всем миром", — сказал Кела.
Если суд докажет вину Келы, ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

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