19.09.2018, 12:49

В Литве суд отменил штраф "Забытым солдатам" за установку надгробия красноармейцам без разрешения

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rus.delfi.ee
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В Литве суд отменил штраф "Забытым солдатам" за установку надгробия красноармейцам без разрешения
delfi.lt

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отменил штраф на сумму почти 1,5 тыс. евро для организации, которая без разрешений установила надгробные памятники на захоронениях военнослужащих Красной армии, сообщает литовский Delfi.

В понедельник суд объявил, что назначивший штраф в ноябре прошлого года Департамент культурного наследия (ДКН) более чем на два месяца пропустил установленный в законе месячный срок для назначения штрафа, кроме того, тогда действовало решение о прекращении дела о нарушении.

В решении суда говорится, что постановление ДКН является незаконным потому, что при его принятии были нарушены основные правила, особенно те, которые должны были обеспечить объективную оценку всех обстоятельств и обоснованность решения. Тогдашний директор ДКН Диана Варнайте говорила BNS, что штраф назначен за то, что процедуры перезахоронения, а также место захоронения, надгробия с контурами пятиконечной звезды не согласованы с министерствами иностранных дел и культуры, как того требует законодательство. Д. Варнайте с уверенностью заявила, что звезда — это советский символ.

Между тем ассоциация "Забытые солдаты" утверждала суду, что надгробия на Антакальнисском кладбище установлены законно, на основании выданных Вильнюсским городским самоуправлением разрешений, ассоциация не обязана была получать отдельные разрешения на обустройство захоронений и уведомлять об этом заранее кого бы то ни было.

2013–2014 годах на Антакальнисском кладбище были перезахоронены военнослужащие Красной армии, Российской императорской армии, а в 2017 году захоронения были обустроены — установлены памятники и пр. Кодекс об административных правонарушениях Литвы предусматривает за использование и демонстрирование советской и нацистской символики штраф в размере от 150 до 300 евро.

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