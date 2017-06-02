02.06.2017, 14:00

В Литве с транзитного поезда сняли российских военных в гражданской одежде

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ru.DELFI.lt
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В Литве с транзитного поезда сняли российских военных в гражданской одежде
© DELFI / Domantas Pipas

На литовском контрольном пограничном пункте в Кибартай (Чернышевское с российской стороны в Калининградской области) в четверг вечером был задержан российский военный отряд, сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Около 21 часа сотрудники СОГГЛ проверяли в Кибартай транзитный поезд Калининград-Москва, въезжавший в Литву из Калининградской области.

Вместе с пограничниками поезд проверял и военный Центра контроля над передвижением литовской армии.

"При проверке документов выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде", — сообщил BNS Мишутис.

Из документов стало ясно, что это российские военные, хотя они сами это не указали.

Когда следует группа военных из четырех и более человек транзитом через Литву, они считаются военным отрядом, поэтому для них требуется разрешение на проезд через Литву. Такого разрешения у российских военных не было.

"Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу", — сообщил BNS Мишутис.

До полуночи российских военных вернули на другом поезде в Калининградскую область.

Российские военные команды в Литве чаще задерживали десять лет назад. Задержаний таких команд не было ни в этом, ни в прошлом годах.

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