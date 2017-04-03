В Литве раскрыли фамилию российского шпиона, который вербует литовцев

В понедельник литовская разведка раскрыла личность российского шпиона, действующего в районах Литвы, граничащих с Калининградской областью, и призвала население сообщать столкнувшихся с ним Департаменту госбезопасности (ДГБ).

Как говорится в обнародованном отчете ДГБ, сотрудник Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Кулешов активно вербует граждан Литвы, прибывающих в Калининградскую область.

Литовская разведка отмечает, во время знакомства он представляется сотрудником российской пограничной службы, работником местных органов власти, представителем программы Евросоюза или координатором проектов, а за потенциальными мишенями наблюдает во время двухсторонних встреч регионального сотрудничества, конференций, финансируемых на средства ЕС, мероприятий общины литовцев.