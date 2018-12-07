В Литве прошел форум свободной России: от гибридной агрессии до санкций и сценариев будущего

В рамках работы Форума продолжилось начатое на прошлых пяти мероприятиях обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика.

В пятницу состоялась дискуссионная панель: "Текущая политическая ситуация в России: стабилизация режима или преддверие обвала?"

1) Ожидать ли "переформатирования режима сверху" в обозримом будущем? 2)Пенсионные протесты: эпизод или предвестник массовых социальных протестов? 3)Оказывают ли международные санкции на внутриполитическую ситуацию в России? 4)Дальнейшее усиление политических репрессий; 5) Региональное измерение российской политики (неожиданные результаты региональных выборов, проблемы приграничного размежевания между Чечней и Ингушетией).

Модератор: Е. Киселев — телеведущий, журналист.

Формат Форума был традиционно открыт — в его работе приняли участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты, среди которых — Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Леонид Невзлин, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Мария Алёхина, Евгения Чирикова, Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Артемий Троицкий и другие.

Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Участники дискуссионных панелей обсудили текущую политическую ситуацию в России, преследования там религиозных меньшинств, основы её правового строя, взаимоотношения искусства и власти, а также эффективность работы и промежуточные итоги санкций.