В Литве предлагают новый Закон о запрете пропаганды коммунизма

Литовские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй.

Парламентарии в этой связи предлагают принять отдельный Закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в публичных объектах.

"Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160", — сказал на пресс-конференции в сейме Кащюнас, представляя проект.

Согласно проекту, закон будет распространяться на объекты, пространства общественного пользования, на мероприятия и события, а именно — на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии, конкурсы и т.п.

Перечень публичных объектов, пропагандирующих коммунизм, должен будет составить Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, а утвердить — правительство.

"До этой поры все было оставлено самоуправлениям, было децентрализовано, на мой взгляд, пришло время все это централизовать, четко назначить экспертный орган, Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, именно этот центр должен будет предоставить перечень этих объектов и дать на утверждение правительству", — сказал Кащюнас. Инициаторы предлагают, чтобы закон вступил в силу с июля 2018 года.