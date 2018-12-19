В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержано несколько человек

"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", — сообщил в среду на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.

Палецкис находится под стражей с октября этого года.

Точное число задержанных генпрокурор не назвал.

"Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной", — сказал прокурор.

Лица, выполнявшие задачи российской разведки, по его словам, были связаны с политическими непарламентскими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас сказал, что в ходе расследования были проведены обыски. Среди подозреваемых есть и один гражданин России.

"Могу подтвердить, что один из задержанных — Валерий Иванов, которого задержали, поскольку во время обыска у него нашли оружие. На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже", — сказал Пярнавас.

Он утверждал, что при проведении расследования была выявлена "целая сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности нашей страны".

"Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность", — сказал генкомиссар.

"Во время обысков найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела", — добавил Пярнавас.