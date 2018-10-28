В Литве обнаружили брешь в законе: детей могут забрать за один бокал вина?

"Ребенка из небезопасного окружения могут забрать тогда, когда есть угроза его безопасности и жизни", — сказала DELFI глава Национального собрания активных мам Раса Жемайте. Она прибавила, что пьяные родители — одна из таких угроз, однако тут она видит недостаток закона.

"Я считаю, и наши юристы комментируют так — небезопасное окружение, это такое окружение, в котором жизни и здоровью ребенка угрожает реальная угроза. Если ребенок спит, а другие дети осознают, что происходит, что предпринимать в случае чего, знают номер скорой, знают номер соседа, который может отвезти ребенка в ближайшую больницу и т.д., если вдруг что-то случится. Чего еще хотеть? Я думаю, что промилле не означают, что ребенку грозит опасность. Конечно, до определенного уровня", — сказала Жемайте.

Она считает, что в данном случае нужна конкретность: "В законе идет речь о небезопасном окружении, о том, что пьяные родители — угроза, но в нем не сказано, какое количество промилле допустимо, не указано, какими критериями руководствуются или не руководствуются при учете промилле".

Жемайте сказала, что не может указать, могут ли забрать детей, у родителей, которые выпили бокал вина, но заметила, что такие доводы ей довелось слышать. "Глава Службы по правам детей в интервью сказала, что что подобные случаи были, — заметила Жемайте. — Об этом ясно заявили в эфире, поэтому возникает вопрос: где этот предел? Когда можно, а когда уже нет?"