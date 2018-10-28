В Литве обнаружили брешь в законе: детей могут забрать за один бокал вина?

В новом законе о правах детей, который вступил в Литве в силу летом 2018 года, указано, что ребенок должен быть защищен от попадания в небезопасное окружение. Небезопасное окружение — такое окружение, в котором может возникнуть угроза жизни, здоровью или нормальному развитию ребенка. Находящиеся рядом нетрезвые родители — одна из составляющих небезопасного окружения и неприсмотра за детьми. Однако могут ли лишиться детей родители, выпившие бокал вина?
"Ребенка из небезопасного окружения могут забрать тогда, когда есть угроза его безопасности и жизни", — сказала DELFI глава Национального собрания активных мам Раса Жемайте. Она прибавила, что пьяные родители — одна из таких угроз, однако тут она видит недостаток закона.
"Я считаю, и наши юристы комментируют так — небезопасное окружение, это такое окружение, в котором жизни и здоровью ребенка угрожает реальная угроза. Если ребенок спит, а другие дети осознают, что происходит, что предпринимать в случае чего, знают номер скорой, знают номер соседа, который может отвезти ребенка в ближайшую больницу и т.д., если вдруг что-то случится. Чего еще хотеть? Я думаю, что промилле не означают, что ребенку грозит опасность. Конечно, до определенного уровня", — сказала Жемайте.
Она считает, что в данном случае нужна конкретность: "В законе идет речь о небезопасном окружении, о том, что пьяные родители — угроза, но в нем не сказано, какое количество промилле допустимо, не указано, какими критериями руководствуются или не руководствуются при учете промилле".
Жемайте сказала, что не может указать, могут ли забрать детей, у родителей, которые выпили бокал вина, но заметила, что такие доводы ей довелось слышать. "Глава Службы по правам детей в интервью сказала, что что подобные случаи были, — заметила Жемайте. — Об этом ясно заявили в эфире, поэтому возникает вопрос: где этот предел? Когда можно, а когда уже нет?"
Она считает, что сама формулировка закона хорошая, но нужна конкретизация. "Может, сейчас служба настолько запугана, что просто не может не забрать детей, поскольку если что-то произойдет, виноваты останутся те работники, которые приехали и не забрали детей", — сказала Жемайте.
Она сказала, что каунасская ситуация показала, что для общества этот закон важен и нужен.
Представитель Службы по защите детей и усыновлению Сандра Бобинайте сказала DELFI, что для обеспечения безопасности во время какого-либо праздника один из родителей должен не пить.
"Важно обратить внимание на то, чтобы родители и другие ответственные за детей лица обеспечивали им безопасное окружение (…)", — указала Бобинайте.
Однако она конкретные промилле не указала и заметила, что оценивают общую обстановку. "При оценке риска оценивают все его факторы, решение принимается с учетом всех факторов, а не одного. Ребенка забирают только при втором уровне угрозы и с разрешения суда. Мы напоминаем, что в данном случае очень важно, чтобы родители сотрудничали с социальными работниками и другими предоставляющими помощь специалистами, решать проблемы, из-за которых детей забрали из семьи, чтобы детей вернуть домой", — сказала Бобинайте.