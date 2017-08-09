В Литве не могут найти человека для подсчета ущерба от советской оккупации

Центру изучения геноцида и резистенции населения Литвы (LGGRTC) с начала года никак не удается найти специалиста, который мог бы подсчитать размер причиненного советской оккупацией стране ущерба, отмечает в среду газета Lietuvos zinios. Об этом сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.

"Мы не можем платить столько, сколько получают работающие в этой области латыши. У нас нет человека, который занимался бы только этим", — отметила изданию руководитель центра Тересе Бируте Бураускайте.

По ее словам, LGGRTC опытному ученому, имеющему наработки и мотивацию работать в этой области, который занялся бы поиском в архивах документов, оценкой, мы могли бы платить несколько больше средней зарплаты. Бураускайте считает, что оценка причиненного советской оккупацией стране ущерба может продлиться не менее года.

Сейчас, сказала она, над этим понемногу работают сами сотрудники центра, но "не настолько, как нам хотелось бы, чтобы один человек занимался только этим. Это довольно сложная область".

В прошлом году ректор Латвийского университета прикладных наук Видземе Гатис Круминьш в Вильнюсе заявил, что в советский период 6% своего бюджета отдавала Советскому Союзу, и это свидетельствует о том, что Литва, как и другие страны, была не иждивенцем СССР, а его донорами.

В июне этого года посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос компенсации Литве ущерба, причиненного в советский период, в особенности так называемый ущерб от оккупации. Он утверждал, что Россия сама имеет право истребовать у Литвы 72 млрд долларов за инвестиции в еёе экономику за этот период.