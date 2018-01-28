28.01.2018, 18:04

В литовском аквапарке гражданин Польши мастурбировал на глазах у посетителей

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rus.delfi.ee
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В литовском аквапарке гражданин Польши мастурбировал на глазах у посетителей
© Romo Sadausko Kvietkevičiaus nuotr

В субботу вечером в аквапарк в Друскининкай Aqua была вызвана полиция. Сообщалось, что на глазах у посетителей мастурбирует гражданин Польши.
Звонок в полицию поступил в 21.50 ч. Нарушителя порядка задержала охрана аквапарка, сообщает ru.delfi.lt.

"Когда наша семья покидала аквапарк, туда вызвали полицию, поскольку многие клиенты были возмущены поведением поляка — мужчина пришел в женскую душевую и мастурбировал на глазах у детей. Его едва не избили другие клиенты — латыши", — рассказал находившийся во время инцидента в аквапарке читатель DELFI.

Охрана передала полиции нетрезвого (1,48 промилле) гражданина Польши, который приехал в Друскининкай из Белостока. Однако никто из людей, возмущенных поведением гостя, не захотел писать заявление, "поскольку никто ничего не видел". Поэтому гражданину Польши (1990 г.р.) грозит административная ответственность за появление в публичном месте в нетрезвом виде.

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